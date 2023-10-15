Журналист Херш: Израиль намерен атаковать Газу авиабомбами JDAM

Израиль планирует атаковать город Газу авиационными бомбами JDAM и полностью уничтожить его, сообщил на платформе Substack американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

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Если атака будет одобрена, она случится 15 или 16 октября.

Ранее Херш заявил, что Нетаньяху уйдет с поста после окончания боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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