В Пентагоне указали главе МО Израиля на важность следования «закону войны»

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим коллегой из Израиля, указав на важность следования «закону войны» на фоне ухудшающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщает Пентагон.

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Речь также идет об обязательствах по защите гражданских лиц. Руководитель американского военного ведомства отметил приверженность США продолжению поддержки Израиля.

Ранее Пентагон заявил о готовности разместить вблизи Израиля дополнительные корабли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ИзраильСШАПентагон

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