Журналист Херш: Нетаньяху уйдет с поста после окончания боевых действий
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинет пост после окончания конфликта с палестинским движением ХАМАС.
По словам Херша, политическая карьера Нетаньяху подходит к концу. Политик сможет сохранить кресло премьер-министра лишь до конца боевых действий, написал Херш в статье «С Нетаньяху покончено», опубликованной на его сайте.
Журналист сослался на ветерана израильской службы безопасности, который заявил, что после прихода к власти в 2009 году Нетаньяху решил финансово поддержать ХАМАС в качестве альтернативы Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Источник отметил, премьер был уверен, что сможет контролировать радикальное движение.
В среду Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства с участием оппозиции на фоне конфликта с ХАМАС в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее ввела запретную зону вокруг сектора Газа. Военные запретили гражданам посещать эти территории, напоминает «Радиоточка НСН».
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