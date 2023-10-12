Журналист Херш: Нетаньяху уйдет с поста после окончания боевых действий

По словам Херша, политическая карьера Нетаньяху подходит к концу. Политик сможет сохранить кресло премьер-министра лишь до конца боевых действий, написал Херш в статье «С Нетаньяху покончено», опубликованной на его сайте.

Журналист сослался на ветерана израильской службы безопасности, который заявил, что после прихода к власти в 2009 году Нетаньяху решил финансово поддержать ХАМАС в качестве альтернативы Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Источник отметил, премьер был уверен, что сможет контролировать радикальное движение.

В среду Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства с участием оппозиции на фоне конфликта с ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее ввела запретную зону вокруг сектора Газа. Военные запретили гражданам посещать эти территории, напоминает «Радиоточка НСН».

