Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио

6 февраля 202016:01

Расписание соревнований на Олимпиаде в Токио не будет изменено из-за китайского коронавируса. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто. Он также призвал всех сохранять хладнокровие, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс заверил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует их изменить.

Отмена Олимпиады в Токио. Возможно ли это из-за коронавируса?

Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН рассказал, что сегодня нет никаких оснований для отмены Олимпиады в Токио. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию.

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ФОТО: pixabay.com
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