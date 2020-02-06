Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио

Расписание соревнований на Олимпиаде в Токио не будет изменено из-за китайского коронавируса. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто. Он также призвал всех сохранять хладнокровие, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс заверил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует их изменить.