Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио
Расписание соревнований на Олимпиаде в Токио не будет изменено из-за китайского коронавируса. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто. Он также призвал всех сохранять хладнокровие, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс заверил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует их изменить.
Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября 2020 года.
Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН рассказал, что сегодня нет никаких оснований для отмены Олимпиады в Токио. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Москве задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда
- Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио
- Forbes обновил список самых богатых бизнесменов России
- «Мамой клянусь, не нарушал!» Шкуматов разнёс законопроект об обжаловании штрафов ГИБДД
- Тимошенко заняла кресло спикера во время драки в Раде