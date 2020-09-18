Журнал Lancet опубликовал ответ ученых РФ на критику вакцины «Спутник V»

Ранее в сентябре в Lancet были опубликованы итоги клинических испытаний "Спутник V", после чего ученые разных стран в открытом письме выразили сомнение в достоверности данных по вакцине.

Замдиректора по научной работе Центра Гамалеи, разработавшего вакцину, Денис Логунов, отверг обвинения, предоставив Lancet полноразмерный клинический протокол и другие данные по исследованиям «Спутник V».

Напомним, Россия – первая в мире страна, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ранее сообщалось, что вакциной заинтересовались власти 50 стран. Москва обсуждает с их представителями будущие поставки.

