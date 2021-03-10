Жительница Литвы умерла после прививки вакциной Pfizer

В литовском городе Паневежисе скончалась женщина, которая вакцинировалась от коронавируса, сообщает радио Литвы.

При этом медики не связывают ее смерть с прививкой. Отмечается, что у женщины 1941 года рождения был кардиостимулятор.

Пожилая жительница Японии умерла после прививки вакциной Pfizer

Укол от коронавируса она поставила препаратом Pfizer-BioNTech.

Ранее первый случай анафилактического шока после прививки препаратом Pfizer зарегистрировали у женщины в Японии. По данным Минздрава страны, прямая связь вакцинации с появлением аллергической реакции пока не подтвердилась.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусЛитваВакцина
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