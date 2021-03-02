Пожилая жительница Японии умерла после прививки вакциной Pfizer
Жительница Японии умерла после того, как привилась от короновируса американской вакциной Pfizer, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
По данным ведомства, 26 февраля женщина в возрасте 60 лет, у которой не было каких-либо заболеваний и аллергических реакций, сделала прививку внутримышечным препаратом Comirnaty. Её смерть была зафиксирована 1 марта.
Эксперты предполагают, что причиной смерти женщины стало субарахноидальное кровоизлияние. В настоящее время устанавливается, связана ли её гибель с вакцинацией от коронавируса.
Ранее в швейцарском фармацевтическом надзорном ведомстве Swissmedic выявили 364 возможных побочных эффекта после вакцинации от COVID-19, сообщает Газета.ру. По данным ведомства, 199 из них были связаны с вакциной компании Pfizer, а 154 - с вакциной компании Moderna.
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