Первый случай анафилаксии после прививки Pfizer обнаружили в Японии

Первый случай анафилактического шока после прививки препаратом Pfizer зарегистрировали у женщины в Японии. Об этом пишут «Вести.ру».

По данным Минздрава страны, прямая связь вакцинации с появлением аллергической реакции пока не подтвердилась.

Пожилая жительница Японии умерла после прививки вакциной Pfizer

Отмечается, что инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. У нее была диагностирована астма. Через пять минут после вакцинации она пожаловалась на кашель и зуд по всему телу. Ее состояние быстро улучшилось после приема антигистаминов.

Ранее ученые обнаружили побочный эффект после вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna, передает URA.ru. Выяснилось, что после укола в месте инъекции могут появляться кожные воспаления.



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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ЯпонияВакцинаКоронавирус
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