Жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в здания Россотрудничества

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — заявили в Россотрудничестве.

Ранее ведомство сообщило, что в Русских домах в Европе созданы пункты обогрева для местных жителей. Здесь предлагают погреться, выпить чая, зарядить телефон, а также посмотреть кино и мультфильмы.

Больше всех из-за подрыва «Северных потоков» пострадает Германия, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.

«Россия всегда заявляла, что хочет поставлять газ в Европу. Подрыв газопроводов был невыгоден России и Европе, особенно Германии. Для немцев и ряда европейских стран это все равно было перестраховкой, если будут совсем замерзать, если будет кризис. Теперь европейцы лишаются такой возможности, это огромные риски, если будет коллапс. Германия тянула всех за собой, будучи промышленным центром», - рассказал Юшков.

