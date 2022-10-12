Путин сравнил заготовку дров Евросоюзом на зиму со Средневековьем

Путин отметил, что от антироссийских санкций страдают рядовые жители стран Евросоюза. За год счета за электроэнергию и газ в Европе выросли более чем втрое.

Российский лидер подчеркнул, что Европа постоянно пытается переложить ответственность на другие страны, однако винить ей стоит, прежде всего, себя.

Ранее бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что западные страны «выстрелили себе в ногу», объявив санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

