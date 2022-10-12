Путин сравнил заготовку дров Евросоюзом на зиму со Средневековьем
Россия не виновата в том, что страны ЕС запасаются дровами, словно в Средневековье. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Его трансляция велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Путин отметил, что от антироссийских санкций страдают рядовые жители стран Евросоюза. За год счета за электроэнергию и газ в Европе выросли более чем втрое.
Российский лидер подчеркнул, что Европа постоянно пытается переложить ответственность на другие страны, однако винить ей стоит, прежде всего, себя.
Ранее бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что западные страны «выстрелили себе в ногу», объявив санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Минобороны досрочно получило партию модернизированных САУ «Малка»
- Новак: антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности всего мира
- ГИБДД развернула систему розыска «Паутина» по всей России
- Путин сравнил заготовку дров Евросоюзом на зиму со Средневековьем
- Уехавшего в зону СВО депутата Милонова заметили в Петербурге
- Эксперт допустил значительный рост коммунальных платежей
- СМИ: Байден заявил о публичных предупреждениях Путину
- Умер российский шахматист и тренер Константин Ланда
- Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Индийском океане
- «Жест внимания». Песков объяснил передачу пальто Путина президенту ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru