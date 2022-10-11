Аналитик: Германия пострадает больше всех от терактов на «Северных потоках»
Игорь Юшков отметил, что у Европы теперь не будет страховки на случай коллапса зимой.
Германия пострадает больше всех из-за подрыва «Северных потоков», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
«Россия всегда заявляла, что хочет поставлять газ в Европу. Подрыв газопроводов был невыгоден России и Европе, особенно Германии. Для немцев и ряда европейских стран это все равно было перестраховкой, если будут совсем замерзать, если будет кризис. Теперь европейцы лишаются такой возможности, это огромные риски, если будет коллапс. Германия тянула всех за собой, будучи промышленным центром», - рассказал Юшков.
США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков», заявил ранее заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН.
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