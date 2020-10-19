Жириновский призвал мир осудить президентские выборы в США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нарушением прав избирателей США досрочное голосование на президентских выборах одновременно с агитацией и дебатами, сообщил он в своем телеграмм-канале.
Российский политик объяснил, что в ходе предвыборной кампании и активной агитации обоих кандидатов многие избиратели голосуют досрочно или по почте. При этом предвыборная кампания не завершена и неизвестно, какие еще аргументы могут выдвинуть оба кандидата, но многие уже проголосуют.
«Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом», - заключил политик.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, на них заявлены два основных кандидата – действующий президент США Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден, который представляет Демократическую партию.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу и обвинял в коррупции своего конкурента на выборах Байдена.
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