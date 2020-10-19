Жириновский призвал мир осудить президентские выборы в США

Российский политик объяснил, что в ходе предвыборной кампании и активной агитации обоих кандидатов многие избиратели голосуют досрочно или по почте. При этом предвыборная кампания не завершена и неизвестно, какие еще аргументы могут выдвинуть оба кандидата, но многие уже проголосуют.

«Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом», - заключил политик.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, на них заявлены два основных кандидата – действующий президент США Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден, который представляет Демократическую партию.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу и обвинял в коррупции своего конкурента на выборах Байдена.

