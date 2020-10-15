Трамп обвинил Байдена в коррупции после «слива» переписки его сына
Президент США Дональд Трамп обвинил конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена в коррупции после публикации переписки его сына, передает РЕН ТВ.
Он заявил, что уверен в достоверности переписки.
"Джо Байден - абсолютно коррумпированный политик. Он был таким всю свою жизнь", - подчеркнул глава государства.
Ранее переписку опубликовал The New York Post. В ней украинский бизнесмен Вадим Пожарский спрашивает Байдену-младшего, как можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma. Позднее он благодарит его за приглашение в США и возможность встретиться с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.
Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября.
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