Трамп обвинил Байдена в коррупции после «слива» переписки его сына

"Джо Байден - абсолютно коррумпированный политик. Он был таким всю свою жизнь", - подчеркнул глава государства.

Ранее переписку опубликовал The New York Post. В ней украинский бизнесмен Вадим Пожарский спрашивает Байдену-младшего, как можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma. Позднее он благодарит его за приглашение в США и возможность встретиться с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября.

