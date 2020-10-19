Новости за ночь: Навальный удивлен молчанием Трампа из-за инцидента с ним
Оппозиционный политик Алексей Навальный возмутился тем, что президент США Дональд Трамп промолчал относительно того, что произошло с ним в России. Свое мнение он высказал в интервью американскому каналу CBS.
Навальный отметил, что свою точку зрения относительно его отравления ядом группы «Новичок» высказали лидеры Германии и Франции, но Трамп воздержался от комментариев.
«Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый… прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке», — завил Навальный.
Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву, сообщает Ura.ru. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
Евросоюз 15 октября опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал санкции незаконными, передает RT.
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