Трамп сравнил себя с Христом по популярности в мире

На предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) его назвали самым знаменитым человеком в мире в настоящее время. Трамп опроверг это утверждение и сказал, что известность Иисуса Христа значительно выше.



Трамп был госпитализирован с коронавирусом в пятницу 2 октября, однако вернулся в Белый дом уже в понедельник и заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Президент США также призвал не бояться коронавируса и не позволять болезни доминировать в своей жизни. По его словам, сегодня есть отличные лекарства и знания для борьбы с инфекцией.