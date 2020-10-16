Трамп сравнил себя с Христом по популярности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу, передает «Интерфакс».

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На предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) его назвали самым знаменитым человеком в мире в настоящее время. Трамп опроверг это утверждение и сказал, что известность Иисуса Христа значительно выше.

Трамп был госпитализирован с коронавирусом в пятницу 2 октября, однако вернулся в Белый дом уже в понедельник и заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Президент США также призвал не бояться коронавируса и не позволять болезни доминировать в своей жизни. По его словам, сегодня есть отличные лекарства и знания для борьбы с инфекцией.

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Американские СМИ сообщали, что лечение Трампа могло обойтись примерно в 100 тысяч долларов за три дня в госпитале. В статье газеты отмечается, что Трамп прилетел и улетел из больницы на вертолете и проходил экспериментальную терапию антителами, а также регулярно сдавал тесты на коронавирус нового типа, получал стероиды и кислород.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, борьба за Белый дом идет между действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демократической партии Джо Байденом, который при президенте США Бараке Обаме занимал пост вице-президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента США
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