Жертвами стрельбы в США стали пять человек

В американском Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Правоохранительные органы обнаружили первую жертву с огнестрельными ранениями ночью в северо-восточной части города. Позже в доме рядом с первым местом преступления обнаружили тела других погибших. Среди них - беременная женщина. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.