Жертвами стрельбы в США стали пять человек

В американском Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Правоохранительные органы обнаружили первую жертву с огнестрельными ранениями ночью в северо-восточной части города. Позже в доме рядом с первым местом преступления обнаружили тела других погибших. Среди них - беременная женщина. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.

35 человек задержаны в Москве после массовой драки со стрельбой

По словам главы города Джо Хогсетта, преступление носит характер массового убийства. По предварительным данным, инцидент не был случайностью. Не исключено, что стрелков могло быть несколько.

В начале января мужчина устроил стрельбу в Москве.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Васильцовский Стан, где неизвестный в неадекватном состоянии произвел несколько выстрелов из ружья.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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