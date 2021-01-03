35 человек задержаны в Москве после массовой драки со стрельбой
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 35 человек после массового конфликта со стрельбой, сообщает «Рен ТВ».
Инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. В полицию поступили сообщения от местных жителей о потасовке с участием толпы. Приехавшие правоохранители нашли на месте следы крови, при этом участники конфликта успели разбежаться.
После просмотра камер видеонаблюдения оказалось, что на месте драки находилось три автомобиля — два из которых уже удалось найти. Также удалось задержать участника драки, стрелявшего из автомата.
Как предполагается, причиной инцидента стала ссора во время празднования Нового года.
В ноябре два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика.
В лицее №2 столица Кабардино-Балкарии в ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета.
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