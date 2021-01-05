Неадекватный москвич устроил стрельбу в подъезде дома
Мужчина устроил стрельбу в Москве.
Инцидент произошел около 21 часа 4 января в подъезде дома на улице Васильцовский Стан, где неизвестный в неадекватном состоянии произвел несколько выстрелов из ружья.
На месте происшествия работают полицейские и сотрудники СОБР.
Стрелявший задержан, пострадавших нет.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 35 человек после массового конфликта со стрельбой.
Инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. В полицию поступили сообщения от местных жителей о потасовке с участием толпы. Приехавшие правоохранители нашли на месте следы крови, при этом участники конфликта успели разбежаться.
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