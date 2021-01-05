Неадекватный москвич устроил стрельбу в подъезде дома

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 35 человек после массового конфликта со стрельбой.

Инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. В полицию поступили сообщения от местных жителей о потасовке с участием толпы. Приехавшие правоохранители нашли на месте следы крови, при этом участники конфликта успели разбежаться.

