Жертвами операции в Сирии стали не менее 11 человек

9 октября 201922:56

С начала турецкой операции на северо-востоке Сирии погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что 8 погибших являются мирными гражданами. В то же время турецкая газета Daily Sabah сообщает об уничтожении 55 "террористических целей" в ходе операции, пишет агентство.

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Ранее сообщалось, что с начала операции в Сирии пострадало около 20 мирных жителей. Также в сети появилось видео первых ударов по Сирии.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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