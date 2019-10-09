Жертвами операции в Сирии стали не менее 11 человек

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Ранее сообщалось, что с начала операции в Сирии пострадало около 20 мирных жителей. Также в сети появилось видео первых ударов по Сирии.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.