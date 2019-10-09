Жертвами операции в Сирии стали не менее 11 человек

С начала турецкой операции на северо-востоке Сирии погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что 8 погибших являются мирными гражданами. В то же время турецкая газета Daily Sabah сообщает об уничтожении 55 "террористических целей" в ходе операции, пишет агентство.