Появилось видео первых ударов Турции по Сирии

9 октября 201921:34

Информационное агентство Anadolu на Youtube-канале опубликовало видео начала турецкой операции "Родник мира" в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Ранее стало известно, что с начала операции пострадало около 20 мирных граждан. Как пишет РИА Новости, турецкая армия атаковала несколько городов в провинциях Хасеке и Ракка.

Евросоюз распространил заявление с призывом к Турции прекратить одностороннюю военную акцию в Сирии.


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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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