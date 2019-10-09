Появилось видео первых ударов Турции по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Ранее стало известно, что с начала операции пострадало около 20 мирных граждан. Как пишет РИА Новости, турецкая армия атаковала несколько городов в провинциях Хасеке и Ракка.

Евросоюз распространил заявление с призывом к Турции прекратить одностороннюю военную акцию в Сирии.



