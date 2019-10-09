Появилось видео первых ударов Турции по Сирии
Информационное агентство Anadolu на Youtube-канале опубликовало видео начала турецкой операции "Родник мира" в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.
Ранее стало известно, что с начала операции пострадало около 20 мирных граждан. Как пишет РИА Новости, турецкая армия атаковала несколько городов в провинциях Хасеке и Ракка.
Евросоюз распространил заявление с призывом к Турции прекратить одностороннюю военную акцию в Сирии.
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