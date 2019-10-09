С начала турецкой операции в Сирии пострадали около 20 мирных граждан

Не менее 19 человек получили ранения с начала операции Турции в северной части Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "Аль-Арабийя".

Отмечается, что все пострадавшие являются мирными жителями.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирийской арабской республики. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал о российской позиции в этом сложном противостоянии.



