С начала турецкой операции в Сирии пострадали около 20 мирных граждан
Не менее 19 человек получили ранения с начала операции Турции в северной части Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "Аль-Арабийя".
Отмечается, что все пострадавшие являются мирными жителями.
Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирийской арабской республики. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся на территории Турции.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал о российской позиции в этом сложном противостоянии.
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