Новости за ночь: Число новых случаев коронавируса начало снижаться

По последней информации, в общей сложности коровирусом 2019-nCoV в Китае заразился 31161 человек, погибли 636 человек, передает РИА Новости. Количество выздоровевших сейчас растёт быстрее, чем умерших.

Ранее сообщалось о смерти в Ухане врача Ли Вэньляна, одним из первых предупредившего о распространении опасной инфекции. Он скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом.

