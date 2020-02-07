Новости за ночь: Число новых случаев коронавируса начало снижаться
Рост числа заражённых коронавирусом нового типа в Китае замедлился, свидетельствуют официальные данные властей этой страны. Если два дня назад специалисты отметили 3887 новых случаев заражения (максимальный прирост), то сейчас этот показатель снизился до 3143.
По последней информации, в общей сложности коровирусом 2019-nCoV в Китае заразился 31161 человек, погибли 636 человек, передает РИА Новости. Количество выздоровевших сейчас растёт быстрее, чем умерших.
Ранее сообщалось о смерти в Ухане врача Ли Вэньляна, одним из первых предупредившего о распространении опасной инфекции. Он скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом.
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