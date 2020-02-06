Валуев: Я не верю в случайность коронавируса
Депутат Госдумы Николай Валуев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сенат США оправдал Трампа по процедуре импичмента
Сенат США вынес оправдательное решение в отношении президента Дональда Трампа по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.
Николай Валуев : «Теперь у него хороший кусок времени для того, чтобы подготовиться всерьез к выборам, хотя, безусловно, демократов это еще больше разозлило, что, кстати, косвенно повлияет на наши отношения с Украиной. Те махинации, которые творились в 2014 году при абсолютном участии администрации Барака Обамы во время майдана, все-таки вскроются, будут обнародованы. И в наших с Украиной отношениях это будет лишнем доказательством нелегитимной того, как менялась власть в этой стране», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Николай Валуев.
У эвакуированных из Уханя россиян не проявились симптомы вируса
Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 28 тысяч человек, зафиксировано почти 600 летальных случаев. При этом более одной тысячи человека были выписаны из больниц.
Николай Валуев : «Россия не может остаться сторонним наблюдателем. Во-первых, с Китаем у нас общие границы. Во-вторых, это экономика, культура и прочее. Риск заражения также велик. Мы всячески стараемся, чтобы нас это не коснулось, но пока ситуация идет по нарастанию. От себя лично добавлю, что я не верю в случайности. Слишком все обычно вовремя появляется. А военные эксперты прямым текстом говорят, что, скорее всего, это биологическая диверсия», – отмечает он в эфире НСН.
ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%
Наибольшее завышение цены на медицинские маски было зафиксировано в Дагестане. Цена в регионе на 650% превышает среднюю.
Николай Валуев : «Мне странно слышать такое. Это, конечно, большой вопрос и площадка работы для Федеральной антимонопольной службы. Но, тем не менее, зашкаливает желание дельцов фармацевтического бизнеса разом заработать много денег. Наверное не нужно удивляться, таких людей в бизнесе всего было достаточное количество, но сейчас это смотрится особенно цинично», – делится Николай Валуев своим мнением с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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