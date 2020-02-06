Валуев: Я не верю в случайность коронавируса

Николай Валуев : «Теперь у него хороший кусок времени для того, чтобы подготовиться всерьез к выборам, хотя, безусловно, демократов это еще больше разозлило, что, кстати, косвенно повлияет на наши отношения с Украиной. Те махинации, которые творились в 2014 году при абсолютном участии администрации Барака Обамы во время майдана, все-таки вскроются, будут обнародованы. И в наших с Украиной отношениях это будет лишнем доказательством нелегитимной того, как менялась власть в этой стране», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Николай Валуев.

