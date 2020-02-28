Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса
Международный Женевский автосалон в этом году отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.
Девяностый по счету международный автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта, пишет «Газета.ру».
Правительство Швейцарии ранее приняло решение об отмене в стране до 15 марта всех массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отмечает «Свободная пресса».
По словам организаторов, следующий автосалон пройдет в Женеве с 4 по 14 марта 2021 года, сообщает РИА ФАН.
Ранее в Ассоциация туроператоров России сообщили, что из-за ограничений на продажу туров, введённых в связи с распространением коронавируса Covid-2019, туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей.
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