Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса

Международный Женевский автосалон в этом году отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Девяностый по счету международный автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта, пишет «Газета.ру».