У россиянина в Азербайджане обнаружили коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, получившим распространение из Китая, зафиксирован в Азербайджане, передает «Интерфакс».
По данным оперативного штаба в этой стране, коронавирус выявлен у гражданина России, прибывшего из Ирана. Больного поместили в инфекционный блок специального режима, он в стабильном состоянии. Специалисты ищут тех, с кем он контактировал.
Иран – в числе лидеров по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. По последним данным, там заражены 388 человек (прирост на 143 случая). Больше заразившихся за пределами Китая только в Италии и Южной Корее.
В России было два случая заражения – это граждане Китая. Оба выздоровели и были выписаны из больницы. В то же время несколько россиян заразились коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
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