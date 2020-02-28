У россиянина в Азербайджане обнаружили коронавирус

По данным оперативного штаба в этой стране, коронавирус выявлен у гражданина России, прибывшего из Ирана. Больного поместили в инфекционный блок специального режима, он в стабильном состоянии. Специалисты ищут тех, с кем он контактировал.

Иран – в числе лидеров по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. По последним данным, там заражены 388 человек (прирост на 143 случая). Больше заразившихся за пределами Китая только в Италии и Южной Корее.

В России было два случая заражения – это граждане Китая. Оба выздоровели и были выписаны из больницы. В то же время несколько россиян заразились коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.

