Российские туроператоры потеряли из-за коронавируса 27 млрд рублей

Согласно опросу в крупной профессиональной группе турагентов Radio Travel, 59% респондентов из числа участников рынка заявляют, что в последнюю неделю февраля у них «полностью встали» продажи по сравнению с прошлым годом. 23% опрошенных говорят, что у них продажи упали на 70-80%, приводит результаты исследования АТОР.

К середине февраля АТОР оценивал потери туроператоров в России от коронавируса только в 1,4 миллиарда рублей, имея в виду туристическое сообщение с Китаем.

В четверг, 27 февраля, Ростуризм официально рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом, если не считать Китай.

