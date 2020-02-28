Российские туроператоры потеряли из-за коронавируса 27 млрд рублей
Из-за ограничений на продажу туров, введённых в связи с распространением коронавируса Covid-2019, туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что в подсчёты включены туры в Италию, где ситуация резко ухудшилась в последнюю неделю.
Согласно опросу в крупной профессиональной группе турагентов Radio Travel, 59% респондентов из числа участников рынка заявляют, что в последнюю неделю февраля у них «полностью встали» продажи по сравнению с прошлым годом. 23% опрошенных говорят, что у них продажи упали на 70-80%, приводит результаты исследования АТОР.
К середине февраля АТОР оценивал потери туроператоров в России от коронавируса только в 1,4 миллиарда рублей, имея в виду туристическое сообщение с Китаем.
В четверг, 27 февраля, Ростуризм официально рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом, если не считать Китай.
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