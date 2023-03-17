Жена Зеленского рассказала об уничтожении российских дронов «банкой помидоров»
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала в интервью телеканалу MSNBC, как украинские женщины уничтожают российские беспилотники.
По ее словам, украинка, увидев БПЛА с балкона, сбила его банкой с помидорами. По мнению Зеленской, на такое способна лишь украинская женщина.
Жена президента отметила, что на Украине якобы происходит много подобных случаев.
Ранее российская система противовоздушной обороны «Панцирь» сбила украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо.
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