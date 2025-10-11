Жена Трампа заявила, что Путин ответил на ее письмо

По ее словам, глава российского государства получил послание и письменно ответил, «продемонстрировав желание взаимодействовать... по вопросу украинских детей, проживающих в России». Как указала Трамп, ее представитель напрямую работает с командой российского лидера по вопросу воссоединения семей.

«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах... в духе доброй воли», — поделилась первая леди.

При этом Мелания Трамп выразила надежду на скорое завершение украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин нравится его супруге.

