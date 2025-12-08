СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»

Администрация США одобряет план Ирака по передаче контроля над долей российской компании «Лукойл» в проекте разработки месторождения «Западная Курна-2» американскому оператору. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об одном из крупнейших нефтяных объектов Ирака, обеспечивающем около 10% национальной добычи. Министерство нефти страны ранее заявило, что обсуждает передачу контрольного пакета американским компаниям.

США временно разрешили международные операции с «Лукойлом»

По данным собеседников агентства, Вашингтон настаивает на переходе глобальных активов «Лукойла» под управление американской структуры.

В числе возможных претендентов называются Exxon Mobil и Chevron. Источники Bloomberg отмечают, что в рамках проекта «Западная Курна-2» Багдад склоняется к сотрудничеству с Exxon, которая уже имеет опыт работы на соседнем месторождении «Западная Курна-1», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ИракСШАЛукойл

Горячие новости

Все новости

партнеры