СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»
Администрация США одобряет план Ирака по передаче контроля над долей российской компании «Лукойл» в проекте разработки месторождения «Западная Курна-2» американскому оператору. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет об одном из крупнейших нефтяных объектов Ирака, обеспечивающем около 10% национальной добычи. Министерство нефти страны ранее заявило, что обсуждает передачу контрольного пакета американским компаниям.
По данным собеседников агентства, Вашингтон настаивает на переходе глобальных активов «Лукойла» под управление американской структуры.
В числе возможных претендентов называются Exxon Mobil и Chevron. Источники Bloomberg отмечают, что в рамках проекта «Западная Курна-2» Багдад склоняется к сотрудничеству с Exxon, которая уже имеет опыт работы на соседнем месторождении «Западная Курна-1», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пока не выгонят: Что Варшава сделает с украинскими беженцами в 2026 году
- СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»
- «Мантры, грешники и хайп»: BadComedian удивился странностям «Золотого глобуса»
- «Тянет одеяло»: Польша хочет занять место России в поставках газа Европе
- Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
- Ученый предложил предотвращать ранний Альцгеймер генетическим отбором при ЭКО
- Важный йод: В какой месяц рождаются гении
- Журавлев предупредил Прагу об ответе на попытку сбивать российские самолеты
- В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии
- Нетаньяху назвал диалог с Путиным ключевым для безопасности Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru