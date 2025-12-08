СМИ: США поддержали план Багдада по передаче доли «Лукойла»

Администрация США одобряет план Ирака по передаче контроля над долей российской компании «Лукойл» в проекте разработки месторождения «Западная Курна-2» американскому оператору. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об одном из крупнейших нефтяных объектов Ирака, обеспечивающем около 10% национальной добычи. Министерство нефти страны ранее заявило, что обсуждает передачу контрольного пакета американским компаниям.