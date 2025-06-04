Адвокат Алешкин заявил, что в России не готовы к возвращению смертной казни

В настоящее время в России не готовы к отмене моратория на смертную казнь. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил адвокат Андрей Алешкин.

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Комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова, он указал, что в ней «есть зерно», но всё же она преждевременная - «из-за несовершенства следствия и судебной системы в целом».

«Ведь если казнить невиновного у нас не будет возможности принести извинения и пересмотреть приговор», – заключил юрист.

Ранее Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь. За это его раскритиковал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: смертная казнь. ФОТО flickr.com
ТЕГИ:СудСергей МироновАдвокатСмертная Казнь

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