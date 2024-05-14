Россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за продажу наркотиков

Россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь по индонезийским законам за создание нарколаборатории и продажу запрещенных веществ на острове Бали. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Всего арестовано четверо подозреваемых, один из которых гражданин Индонезии. Их задержали на вилле на острове Бали в начале мая. По информации властей, задержанные создавали разные виды наркотиков. На месте также было конфисковано оборудование.

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Троим иностранцам и индонезийскому гражданину были предъявлены обвинения. Максимальное наказание в Индонезии за преступления, связанные с наркотиками, это штраф в размере 10 млрд индонезийских рупий и смертная казнь.

Комиссар Вахью Видада уточнил, что гражданин России подозревается в продаже наркотиков через интернет. По его словам, запрещенные вещества предположительно распространяли через даркнет и закрытые группы в телеграм-каналах.

Ранее стало известно, что в Германии с 1 апреля будет разрешено хранить и выращивать каннабис. Об этом пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МВД Московской области
ТЕГИ:Смертная КазньИндонезияНаркотики

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