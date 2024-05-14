Россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за продажу наркотиков

Россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь по индонезийским законам за создание нарколаборатории и продажу запрещенных веществ на острове Бали. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Всего арестовано четверо подозреваемых, один из которых гражданин Индонезии. Их задержали на вилле на острове Бали в начале мая. По информации властей, задержанные создавали разные виды наркотиков. На месте также было конфисковано оборудование.