Зеленского уличили в нарушении девяти статей конституции
Украинский президент Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, подписав указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата парламента Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Загороднего.
Он считает, что указ главы государства в очередной раз подтвердил беззаконие на Украине. «Вчера, когда я прочел указ Президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», — отметил парламентарий. Речь идет о статьях, касающихся нарушения свободы слова и о запрете цензуры. Кроме того, указ лишает журналистов права на работу, что нарушает еще одну статью украинской конституции. Также Зеленский в присяге гарантировал свободу слова, в итоге он нарушил собственные клятвы, подчеркнул депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростир», в которые входит ряд оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Решение Киева заблокировать еще два оппозиционных телеканала является беспрецедентным и неконституционным, однако граждане Украины не готовы протестовать против этого решения, описал ситуацию украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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