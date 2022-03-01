Зеленский заявил о блокировке всех крупных городов Украины
1 марта 202216:15
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту рассказал, что в результате спецоперации Вооружённых сил РФ все крупные украинские города были заблокированы.
«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны стран Запада, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru