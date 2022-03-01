Зеленский заявил о блокировке всех крупных городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту рассказал, что в результате спецоперации Вооружённых сил РФ все крупные украинские города были заблокированы.

Шойгу: Российская армия не оккупирует украинскую территорию

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны стран Запада, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ЕвропарламентРоссийская АрмияУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры