Шойгу: Российская армия не оккупирует украинскую территорию

Российская армия не оккупирует территорию Украины, проводя специальную военную операцию, и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Глава ДНР оценил темпы проведения военной операции на Украине

«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу указал, что спецоперация на Украине проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также для защиты РФ от создаваемой Западом военной угрозы.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские Вооруженные силы продолжат проведение военной операции «до достижения поставленных целей».

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ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФСергей Шойгу
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