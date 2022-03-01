Шойгу: Российская армия не оккупирует украинскую территорию
Российская армия не оккупирует территорию Украины, проводя специальную военную операцию, и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — цитирует министра РИА Новости.
Шойгу указал, что спецоперация на Украине проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также для защиты РФ от создаваемой Западом военной угрозы.
Глава Минобороны подчеркнул, что российские Вооруженные силы продолжат проведение военной операции «до достижения поставленных целей».
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