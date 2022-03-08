Зеленский заявил, что не будет покидать Киев

По его словам, он остается в здании Офиса главы государства на улице Банковой, следует из его видеообращения.

Во время трансляции он продемонстрировал вид из окна в офисе президента в Киеве. По словам лидера Украины, он «не прячется» и «никого не боится».

Как сообщалось ранее, Зеленского с территории Украины должны вывезти спецподразделения Великобритании и США.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своё Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.

