Зеленский заявил, что не будет покидать Киев
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев.
По его словам, он остается в здании Офиса главы государства на улице Банковой, следует из его видеообращения.
Во время трансляции он продемонстрировал вид из окна в офисе президента в Киеве. По словам лидера Украины, он «не прячется» и «никого не боится».
Как сообщалось ранее, Зеленского с территории Украины должны вывезти спецподразделения Великобритании и США.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своё Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.
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