Зеленский ввел санкции в отношении Абрамовича
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против 2507 россиян и 1374 российских компаний. Ранее они были предложены Советом национальной безопасности и обороны страны. В санкционный список в том числе бизнесмен Роман Абрамович, однако напротив его фамилии есть пометка — «санкции применяются после завершения обмена пленными и телами погибших».
Также ограничительные меры вводятся в отношении Геннадия Тимченко, Сулеймана Керимова, Михаила Прохорова, Аркадия Ротенберга, Юрия Ковальчука. Среди компаний и ведомств — управделами президента РФ, «Росгосстрах», «Ростелеком», Альфа-банк, РФПИ, «Русгидро», «КамАЗ».
Санкции предполагают блокировку активов и прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование или остановку лицензий.
После начала военной спецоперации России на Украине против Абрамовича уже ввели санкции в Великобритании, США, Австралии, ЕС.
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