Зеленский ввел санкции в отношении Абрамовича

Также ограничительные меры вводятся в отношении Геннадия Тимченко, Сулеймана Керимова, Михаила Прохорова, Аркадия Ротенберга, Юрия Ковальчука. Среди компаний и ведомств — управделами президента РФ, «Росгосстрах», «Ростелеком», Альфа-банк, РФПИ, «Русгидро», «КамАЗ».

Санкции предполагают блокировку активов и прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование или остановку лицензий.

После начала военной спецоперации России на Украине против Абрамовича уже ввели санкции в Великобритании, США, Австралии, ЕС.



