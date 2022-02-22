СМИ: США обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации

Администрация американского президента Джо Байдена обсуждала с руководством Украины возможность отъезда из страны украинского лидера Владимира Зеленского в случае усиления эскалации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на NBC News.

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«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — написал в Twitter журналист телеканала Ричард Энджел.

Россия в случае эскалации ситуации на Украине станет изгоем в международном сообществе. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Заместитель советника подчеркнул, что Москву ожидает отток капитала, растущее давление на рубль и всплеск инфляции, «экономическое сжатие и эрозия производительного потенциала». Заместитель советника подчеркнул, что Москву ожидает отток капитала, растущее давление на рубль и всплеск инфляции, «экономическое сжатие и эрозия производительного потенциала».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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