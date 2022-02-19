В США пригрозили сделать Россию изгоем в случае эскалации на Украине

По словам чиновника, Вашингтон и союзники «сходятся во мнениях» относительно ограничений против РФ при обострении кризиса.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — цитирует Сингха РИА Новости.

Заместитель советника подчеркнул, что Москву ожидает отток капитала, растущее давление на рубль и всплеск инфляции, «экономическое сжатие и эрозия производительного потенциала». При этом РФ станет более зависимой от стран, неспособных компенсировать ее потери.

«Это будет стратегическим поражением для России», — заключил Сингх.

