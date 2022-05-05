Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны после военных действий. По его словам, для этого требуется международная поддержка страны, план, способный стать современным аналогом исторического плана Маршалла (план помощи Европе после Второй мировой войны).

«Это деньги и не только — это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития», — уточнил Зеленский во время онлайн-выступления на международной донорской конференции в поддержку Украины.

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Президент Украины призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе военных действий украинскими регионами, городами и отраслями.

Ранее Зеленский заявил, что стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после боевых действий может обойтись в $600 млрд. Всемирный банк в апреле оценил потери Украины от российской спецоперации примерно в $60 млрд.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля одобрила законопроект, который разрешает направлять Украине средства от продажи связанных с Россией конфискованных активов. Отмечается, что меры коснутся имущества стоимостью от $2 млн, в том числе собственности российских энергокомпаний.





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ФОТО: president.gov.ua
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