Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже готовит масштабный план восстановления страны после военных действий. По его словам, для этого требуется международная поддержка страны, план, способный стать современным аналогом исторического плана Маршалла (план помощи Европе после Второй мировой войны).

«Это деньги и не только — это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития», — уточнил Зеленский во время онлайн-выступления на международной донорской конференции в поддержку Украины.