В США одобрили законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Украине

Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь выступили против, отмечает РЕН ТВ.

Инициатива предусматривает арест и изъятие имущества иностранцев, полученное «частично путем коррупции» и связанное с поддержкой российских властей. Конфискованные активы разрешат продавать, а средства от продажи планируется направлять Киеву на восстановление Украины, отправку гуманитарной помощи, содействие в переселении граждан страны, пишет Ura.ru.

Отмечается, что эти меры коснутся имущества стоимостью от $2 млн, в том числе собственности российских энергокомпаний.

Кроме того, законопроект предусматривает создание межведомственной группы, которая определит «конституционные механизмы» для ареста и изъятия активов.

