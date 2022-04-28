В США одобрили законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который разрешает направлять Украине средства от продажи связанных с Россией конфискованных активов. Об этом сообщает ТАСС.
Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь выступили против, отмечает РЕН ТВ.
Инициатива предусматривает арест и изъятие имущества иностранцев, полученное «частично путем коррупции» и связанное с поддержкой российских властей. Конфискованные активы разрешат продавать, а средства от продажи планируется направлять Киеву на восстановление Украины, отправку гуманитарной помощи, содействие в переселении граждан страны, пишет Ura.ru.
Отмечается, что эти меры коснутся имущества стоимостью от $2 млн, в том числе собственности российских энергокомпаний.
Кроме того, законопроект предусматривает создание межведомственной группы, которая определит «конституционные механизмы» для ареста и изъятия активов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Херсонская область перейдет в рублевую зону с 1 мая
- Посольство России: Эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине
- В США одобрили законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Украине
- Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции
- В России планируют повысить МРОТ и прожиточный минимум
- По центру Херсона ударили ракетами «Ураган» и «Точка-У»
- СМИ: «Газпромбанк» отклонил платежи за газ для Германии и Австрии
- Ярошенко заявил о пытках в тюрьмах США и плохом здоровье
- Собянин: В Москве нет дефицита товаров
- Путин задумал эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru