Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
КНДР фактически участвует в российско-украинском конфликте, поддерживая Москву. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, на соответствующую тему были заслушаны доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки на заседании ставки.
Также были затронуты вопросы отношений России с рядом других стран и внешняя политика Украины (в частности, шаги по помощи Киеву в конфликте и отношения Украины с партнерами).
Ранее сообщалось, что 16 октября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором Зеленский представит «план победы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейские в Кургане задержали местного жителя за поджог соседского дома
- Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
- Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
- Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму
- СМИ: «Барселона» потребовала от Хави вернуть выданные ему iPhone и iPad
- Депутаты в Петербурге не стали запрещать мигрантам работать в транспорте
- Кадыров провел встречу с принцем Саудовской Аравии
- МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ
- Группа «Кис-Кис» отменила тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru