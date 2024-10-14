Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт

КНДР фактически участвует в российско-украинском конфликте, поддерживая Москву. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме

По словам президента Украины, на соответствующую тему были заслушаны доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки на заседании ставки.

Также были затронуты вопросы отношений России с рядом других стран и внешняя политика Украины (в частности, шаги по помощи Киеву в конфликте и отношения Украины с партнерами).

Ранее сообщалось, что 16 октября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором Зеленский представит «план победы».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияКНДРВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры