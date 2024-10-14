Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт

По словам президента Украины, на соответствующую тему были заслушаны доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки на заседании ставки.

Также были затронуты вопросы отношений России с рядом других стран и внешняя политика Украины (в частности, шаги по помощи Киеву в конфликте и отношения Украины с партнерами).

Ранее сообщалось, что 16 октября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором Зеленский представит «план победы».

