Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной Раде

В сообщении он написал, что Зеленский 16 октября планирует выступить в Верховной раде, и очевидно, что причина для этого только одна – «публичное представление «плана победы».

Ранее офис президента Украины обещал, что «план победы» будет представлен в ближайшие дни.

Сам Зеленский ранее уточнял, что ключевым пунктом этого плана станет приглашение Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



