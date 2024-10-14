Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной Раде
В среду, 16 октября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины, на котором президент страны Владимир Зеленский представит «план победы», об этом сообщил советник руководителя его офиса Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
В сообщении он написал, что Зеленский 16 октября планирует выступить в Верховной раде, и очевидно, что причина для этого только одна – «публичное представление «плана победы».
Ранее офис президента Украины обещал, что «план победы» будет представлен в ближайшие дни.
Сам Зеленский ранее уточнял, что ключевым пунктом этого плана станет приглашение Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru