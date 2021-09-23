Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Глава государства заявил, что Москва якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странам. После этого используя русский язык, он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы…», — сказал Зеленский. По его словам, «все это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».

При этом цитата Зеленского — слова из выступления президента России на Генассамблее в 2015 году и к мюнхенской речи не имеет отношения.

Ранее экс-депутат Рады Анна Герман прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Она заподозрила его во лжи.

Как сообщалось, США могут предоставить Украине систему ПВО «Железный купол», которую американская сторона купила у Израиля в 2019 году. Такую поправку к проекту об обороне на 2022 год подготовили конгрессмены.

