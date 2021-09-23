Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, процитировал слова лидера России Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи, сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил, что Москва якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странам. После этого используя русский язык, он привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.
«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы…», — сказал Зеленский. По его словам, «все это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».
При этом цитата Зеленского — слова из выступления президента России на Генассамблее в 2015 году и к мюнхенской речи не имеет отношения.
Ранее экс-депутат Рады Анна Герман прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Она заподозрила его во лжи.
Как сообщалось, США могут предоставить Украине систему ПВО «Железный купол», которую американская сторона купила у Израиля в 2019 году. Такую поправку к проекту об обороне на 2022 год подготовили конгрессмены.
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