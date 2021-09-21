Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

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По его словам, выступление Зеленского состоится 22 сентября. Также президент проведет в США ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Глава государства встретится и с генеральным секретарем ООН, с генеральным секретарем НАТО, с лидерами нескольких государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Как сообщалось ранее, Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма. Крым — «вопрос номер один для государства и дипломатии».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымУкраинаСША
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