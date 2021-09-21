Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

По его словам, выступление Зеленского состоится 22 сентября. Также президент проведет в США ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Глава государства встретится и с генеральным секретарем ООН, с генеральным секретарем НАТО, с лидерами нескольких государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Как сообщалось ранее, Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма. Крым — «вопрос номер один для государства и дипломатии».

