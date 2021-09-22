Зеленского поймали на лжи фразой из советского фильма
Экс-депутат Рады Анна Герман прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол».
В эфире телеканала «НАШ» она заподозрила главу государства во лжи. «Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», — сообщила политик. Она выразила сомнения, что слова украинского лидера имеют под собой почву и его обещание сбудется.
Ранее глава государства, обсуждая перспективы установки американского вооружения на территории Украины, отметил, что результаты поездки украинской делегации в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН «точно будут и будут серьезными».
Как сообщалось, США могут предоставить Украине систему ПВО «Железный купол», которую американская сторона купила у Израиля в 2019 году. Такую поправку к проекту об обороне на 2022 год подготовили конгрессмены.
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