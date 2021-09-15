СМИ: США поставят Украине систему ПВО «Железный купол»

США могут предоставить Украине систему ПВО «Железный купол», которую американская сторона купила у Израиля в 2019 году, передает Politico. Такую поправку к проекту об обороне на 2022 год подготовили конгрессмены.

Сообщается, что у США сейчас не так много систем противовоздушной и противоракетной обороны, готовых к переброске. Две системы «Железный купол» были куплены американской стороной два года назад в качестве временной меры до запуска собственных новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. На данный момент они не нужны, и американцы могут передать их в другие страны, в частности, Украину.

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