Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих страны на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офис президента.

Лукашенко допустил признание Минском ДНР и ЛНР

Так, в Донецкой области на передней линии обороны продолжаются интенсивные обстрелы.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры