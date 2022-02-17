Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих страны на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офис президента.
Так, в Донецкой области на передней линии обороны продолжаются интенсивные обстрелы.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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