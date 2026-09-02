Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджерах
Аферисты придумали новый способ обманывать российских пользователей через функцию отправки приложений в мессенджерах, сообщают «Известия».
С появлением в Telegram возможности вкладывать в сообщения программы мошенники начали рассылать поддельные игры и акции, включение которых приводит в действие вредоносное программное обеспечение и ворует данные. Достаточно только нажать на кнопку в таком сообщении и пройти авторизацию, после этого злоумышленники могут получить доступ к его учетной записи.
Таким образом аферисты переходят от обычных фишинговых ссылок к использованию экосистемы мессенджера. Они могут копировать интерфейсы банков, платежных систем и криптобирж. Пользователь видит знакомую кнопку «Подтвердить перевод», однако на самом деле взаимодействует с вредоносным скриптом.
Подобные схемы характерны не только для Telegram. Крупные мессенджеры, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), и WeChat также остаются привлекательными для киберпреступников.
Ранее стало известно, что злоумышленники стали чаще использовать фишинг для обмана россиян. Нельзя сказать, что фишинг набирает обороты: секрет успеха мошенников в том, что они в своих целях используют текущие инфоповоды, например, государственные праздники. Об этом НСН рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
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