Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджерах

С появлением в Telegram возможности вкладывать в сообщения программы мошенники начали рассылать поддельные игры и акции, включение которых приводит в действие вредоносное программное обеспечение и ворует данные. Достаточно только нажать на кнопку в таком сообщении и пройти авторизацию, после этого злоумышленники могут получить доступ к его учетной записи.

Таким образом аферисты переходят от обычных фишинговых ссылок к использованию экосистемы мессенджера. Они могут копировать интерфейсы банков, платежных систем и криптобирж. Пользователь видит знакомую кнопку «Подтвердить перевод», однако на самом деле взаимодействует с вредоносным скриптом.

Подобные схемы характерны не только для Telegram. Крупные мессенджеры, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), и WeChat также остаются привлекательными для киберпреступников.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали чаще использовать фишинг для обмана россиян. Нельзя сказать, что фишинг набирает обороты: секрет успеха мошенников в том, что они в своих целях используют текущие инфоповоды, например, государственные праздники. Об этом НСН рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

