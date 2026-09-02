Путин: ВС РФ дано указание по нанесению ответных ударов по энергоинфраструктуре Украины

По его словам, любые военные объекты на Украине, включая британские, являются законной целью для Москвы. На вопрос о возможности нанесения ударов по объектам ВПК на территории Великобритании, которые производят оружие для Украины, глава государства ответил, что «это секрет, военная тайна».

Также Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

