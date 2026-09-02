Путин: ВС РФ дано указание по нанесению ответных ударов по энергоинфраструктуре Украины
Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин.
По его словам, любые военные объекты на Украине, включая британские, являются законной целью для Москвы. На вопрос о возможности нанесения ударов по объектам ВПК на территории Великобритании, которые производят оружие для Украины, глава государства ответил, что «это секрет, военная тайна».
Также Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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