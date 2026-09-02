Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана

Так он прокомментировал заявление КСИР, который предупредил, что Вашингтон «пожалеют о своих новых атаках». «На сегодняшний день это [был] очень серьезный удар. Если это повторится в третий раз, они будут полностью стерты как страна», — указал президент США.

Ранее Трамп заявил журналистам о возможном продолжении ударов США по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

