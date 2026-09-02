Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана
2 сентября 202605:33
Денис Постольский
Иран в случае ответа на последний удар со стороны США будет полностью уничтожен как страна, сообщил Fox News Дональд Трамп.
Так он прокомментировал заявление КСИР, который предупредил, что Вашингтон «пожалеют о своих новых атаках». «На сегодняшний день это [был] очень серьезный удар. Если это повторится в третий раз, они будут полностью стерты как страна», — указал президент США.
Ранее Трамп заявил журналистам о возможном продолжении ударов США по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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